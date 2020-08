Caterina Balivo si gode il mare di Levanzo

16/08/2020 14:00:00

Estate Vip 2020: La nota conduttrice, Caterina Balivo, in questo momento si gode il meritato relax e lo condivide con i suoi fan e followers di Instragram postando scatti che la ritraggono al mare di Levanzo.

Uno in particolare ha catturato la nostra attenzione. La Balivo posta uno scatto che la ritrae seduta sugli scogli in un’acqua meravigliosa.

Sotto la foto in didascalia, la Balivo scrive:” Persa in questo blu in una posa plastica da diva….dovuta all’acqua ghiacciata..” ed aggiunge un emoticon che ride. Piovono i commenti sotto al post di complimento e di affetto per la conduttrice nostrana.