Mazara, è morto Pino Burzotta. Consigliere, assessore e qualche guaio giudiziario

17/08/2020 17:08:00

E’ morto Pino Burzotta, detto “pupu niuro”, personaggio noto alla politica e alle cronache giudiziarie di Mazara del Vallo. Aveva 70 anni.



Burzotta è stato consigliere comunale tra gli anni 80 e 90 a Mazara, e ha ricoperto anche il ruolo di assessore, sempre con la bandiera del Psi.

La figura di Burzotta oltre che alla politica mazarese è legata anche a quella della famiglia mafiosa di Mazara. Il fratello Diego Santino è “uomo d’onore” della famiglia mafiosa che faceva capo al boss Mariano Agate. Un altro fratello, Francesco, è stato arrestato a gennaio nell’operazione Scirocco: secondo gli inquirenti sarebbe il referente, terminale e uomo rappresentante del clan Mazzei di Catania in grado di garantire l'alleanza tra le famiglie mafiose di Mazara del Vallo e di Catania.

Lo stesso Pino Burzotta negli anni novanta è stato arrestato per associazione mafiosa, per aver curato all'interno dell'amministrazione comunale di Mazara del Vallo e per conto dell'organizzazione mafiosa la gestione degli appalti pubblici. Da questa accusa venne poi assolto. Diverse le indagini antimafia che lo hanno coinvolto. Negli anni passati fu destinatario di un provvedimento di sequestro dei beni.