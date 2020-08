Telecamere e controllo degli accessi per la nuova Ztl a Trapani. Atm cerca un "partner"

17/08/2020 10:25:00

L'ATM di Trapani ha dato il via alla procedura per la selezione del partner privato che affiancherà la società nella realizzazione della nuova ztl e di un sistema di controllo del traffico, che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, dovrebbe rendere la Città più vivibile e sicura.

Infatti, verrà introdotto un complesso sistema di video sorveglianza, che consentirà di controllare gli accessi in centro storico e il traffico veicolare. Inoltre, una particolare attenzione verrà destinata alla sicurezza dei pedoni.



Rispetto a ciò il Sindaco Tranchida e gli assessori D’Alì e Safina che erano stati chiamati a seguire l’iter amministrativo e politico - arenatosi durante il lockdown, come tanti altri progetti ed appalti in cantiere dell’Amministrazione - esprimono grande soddisfazione e si dichiarano "fiduciosi che tale progetto troverà l’attenzione di importanti società, così da trasformare Trapani in una moderna città, sempre più a portata di cittadino e rispettosa dell’ambiente, che costituisce - insieme al patrimonio artistico culturale - la più importante risorsa del nostro territorio".