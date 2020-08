In Italia ci sono 400 mila ricconi e hanno un patrimonio di 5 mila miliardi di euro

19/08/2020 18:00:00

I ricchi sono sempre più ricchi, e la crisi da Coronavirus non li sfiora. In Italia 400 mila “Paperoni” hanno un patrimonio complessivo di circa 5 miliardi di euro.



Secondo i dati del rapporto “Global Wealth 2020” realizzato da Boston Consulting Group nel 2019 nel mondo l’incremento dei patrimoni personali è stato del 9,6%, raggiungendo i 226mila miliardi di dollari, e mettendo a segno l’aumento più forte dell’ultimo decennio.

Dal 2010 allo scorso anno la ricchezza privata è cresciuta del 6,2%. In accelerazione rispetto al + 4,5% dei dieci anni precedenti e ad ulteriore conferma di una progressiva polarizzazione della ricchezza.

E in Italia? Il Paese è al nono posto al mondo per patrimoni finanziari, con i suoi 400 mila ricconi, persone che hanno una ricchezza superiore al milione di dollari, esclusi gli immobili. Il totale del patrimonio finanziario di questi “Paperoni” nostrani è di 5.300 miliardi di dollari, circa 4900 miliardi di euro.

Diversi economisti in questi anni hanno ipotizzato di applicare una tassa dell'1% sul patrimonio dei ricconi. Se così si facesse in Italia, ad esempio, si ricaverebbero 50 miliardi di euro, niente male.