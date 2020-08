Gli ultimi maxi gettoni dei consiglieri di Marsala. Ecco quanto sono costati a luglio

19/08/2020 12:10:00

43 mila euro. E' quanto ha speso il Comune di Marsala per i gettoni di presenza per i consiglieri comunali. Il conto è relativo alle sedute d'aula e di commissione del mese di luglio.



Per la precisione il totale speso per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali di Marsala a Luglio è di 43.525,54 compreso Irap.

Sono le ultime scorpacciate per i consiglieri comunali di Marsala, gli unici in Sicilia a percepire un vero e proprio stipendio e a sottostare alle norme precedenti al taglio di gettoni e consiglieri. Al momento percepiscono 99 euro lordi a gettone di presenza, e al mese in base alle presenze possono arrivare al massimo a 1400 euro.



Ma ad ottobre si andrà a votare e il Consiglio comunale sarà soggetto alla legge regionale del 2015 che prevede il taglio dei consiglieri comunali per le città come Marsala da 30 a 24 e la riduzione del gettone di presenza: percepiranno una trentina d'euro a seduta.