Primo stage di selezione per il Marsala Futsal e la Cantera Pianto Romano, venerdì 21 agosto

20/08/2020 06:59:00

Il Marsala Futsal e la scuola Calcio La Cantera Pianto Romano, initisi in un sodalizio di collaborazione, sono pronti a dare il via alla stagione 2020/21 e lo faranno con lo stage di selezione in programma domani, 21 agosto.

Nel programma dello stage, iniziativa sempre più adottata dalle società sportive utile al così detto reclutamento, sarà svolto da uno staff tecnico unificato tra le due Società che hanno deciso di "sposarsi" per far fronte comune nel valorizzare i giovani locali, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista umano.

Come detto l'evento è in programma domani ,venerdì 21 agosto, alle ore 17:30, presso il centro sportivo "Pianto Romano" di Marsala, sarà a servizio di coloro che nati negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, vorranno partecipare allo stage.

Saranno ammessi allo stage tutti i ragazzi nati entro il primo gennaio degli anni di cui sopra, questi, potranno presentarsi già a partire dalle ore 17:00 esibendo un documento valido di riconoscimento, con abbigliamento sportivo personale, (scarpe da gioco per campo sintetico), certificato medico a uso agonistico valido o copia e autorizzazione a partecipare allo stage rilasciata della squadra consorella nella quale il giovane potrebbe essere tesserato.

Per ogni chiarimento in merito potrà essere richiesto al numero:

3923528735 (Sergio Alagna) o tramite messaggio sulle pagine ufficiali facebook o Instagram del Marsala Futsal.

Inizia così ufficialemente la collaborazione tra le due società lilibetane che proprio qualche giorno fà, hanno comunicato la loro collaborazione, finalizzata allo sviluppo tecnico dei giovani inscritti alla scuola calcio, destinato al calcio a cinque. Il rapporto di collaborazione tra le due realtà durerà formalmente cinque anni e impegnerà vicendevolmente al sostegno l'una dell'altra per una crescita solida del calcio a cinque sul territorio.



La scelta di puntare al calcio a cinque come obiettivo della scuola calcio è dato dal sempre più crescente fenomeno futsal nel calcio internazionale. Questa disciplina, infatti, risulta particolarmente importante per lo sviluppo del calcio in Brasile e in Spagna e da poco attenzionato anche dalla Federazione italiana, nell'obbligare i clubs di serie A a puntare il settore giovanile sul Futsal.

Un allineamento alle linee scelte dall'evoluzione di questo sport unendosi una squadra, il Marsala Futsal che alla nona stagione di vita risulta essere tra le più importanti realtà della regione e la scuola calcio Cantera Pianto Romano, da poco costituita ma che tra le sue fila, ha un bekground educativo di tutto rispetto nello scenario giovanile marsalese.

Giovanni Ingoglia