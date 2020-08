Pagamenti imprese. La provincia di Trapani ultima in Italia per puntualità

21/08/2020 04:00:00

La provincia di Trapani è la meno puntuale nei pagamenti da parte delle imprese in Italia. Fanalino di coda in assoluto. E' quanto emerge dallo Studio Pagamenti, aggiornato ai primi sei mesi del 2020, realizzato da Cribs, società del gruppo Crif, specializzata nella business information.



Gli effetti della crisi da Coronavirus si vedono eccome in questo studio secondo il quale il Sud e le Isole sono le zone dove le imprese continuano ad incontrare maggiori difficoltà con il 18,9% dei pagamenti avvenuti in ritardo, oltre i 30 giorni. I fornitori aspettano decisamente meno per ottenere i propri compensi nel Nord del Paese. Tra le regioni la Sicilia divide con la Calabria il primato di regione in cui le imprese pagano più in ritardo: il 21,8% delle imprese effettuano pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo. Al primo posto in Italia c'è il Trentino Alto Adige, con solo il 6,2% di imprese che pagano in ritardo.

A livello provinciale Trapani è la provincia meno virtuosa, seguita da Reggio Calabria e Palermo.