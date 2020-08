Elezioni a Marsala. Grillo parla di rifiiuti. Ultimi ritocchi alle liste, Di Girolamo ne avrà sei

26/08/2020 06:00:00

È entrata nel vivo la campagna elettorale di Massimo Grillo che con il suo format sui social “5 minuti al Massimo” affronta le criticità della città di Marsala.



Dopo avere indicato come poter essere attrattivi per i finanziamenti dal Qatar sposta l’attenzione sui rifiuti, annoso problema che i cittadini vivono.

Ha presentato uno dei tecnici esperti che farà parte della sua squadra, si tratta dell’ingegnere Vincenzo D’Alberti, che si occuperà di economia sostenibile e di programmazione finanziaria europea.

I rifiuti, ha specificato D’Alberti diventano risorsa se ci sono gli impianti sul territorio, che non impatteranno sull’ambiente.

Grillo lancia la riduzione della tariffa sulla tassa della spazzatura, a Marsala, infatti, dei privati realizzeranno un impianto di biometano immesso in rete, questo comporterà la riduzione dei costi del trasferimento e conferimento dell’organico.

Con il tecnico D’Alberti si lavorerà anche all’abbattimento delle altre tariffe che riguardano la plastica.

Terminato il quadro delle alleanze, quindi, Grillo si concentra sui programmi.

La settimana prossima si presenteranno le liste, prendono forma e si posizionano i vari candidati.

In Fratelli d’Italia ci sarà candidato il segretario comunale, Massimo Domingo, ci sarà la consigliera uscente Rosanna Genna, Pino Ferrantelli e Francesca Angileri.



Pronte le tre liste del Movimento VIA, trovano spazio molti consiglieri uscenti. La lista VIA tra i candidati avrà Antonio Vinci, Ivan Gerardi, Letizia Arcara.

La lista di Arturo Galfano e Ignazio Chianetta schiererà in campo tra gli altri Vito Umile, Pietro Marino, Leo Orlando. Tutti volti giovani e senza uscenti la lista di Michele Gandolfo e quella di Massimo Grillo, “Liberi”.

Forza Italia schiera in campo Enzo Sturiano che torna in accoppiata con Ginetta Ingressia, la consigliera aveva dichiarato più volte la sua non disponibilità a ricandidarsi.

Lista forte per l’UDC di Mimmo Turano: Oreste Alagna, Eleonora Milazzo, Michele Accardi tra i più forti.

Problemi per la lista di Paolo Ruggieri che con molta probabilità dovrà rinunciare al simbolo di Diventerà Bellissima e si presenterà con il simbolo di ProgettiAmo Marsala del 2015. In molti hanno abbandonato: in forse la candidatura di Vanessa Titone. Passo indietro per Aldo Scialabba.

Rumors interni all’area di centrosinistra parlano di una migliore organizzazione, le liste a sostegno di Alberto Di Girolamo in totale saranno sei e a breve verranno presentate alla città.

Pronta la lista di Aldo Rodriquez del Movimento Cinque Stelle e pronta anche la squadra assessoriale.

Ultima settimana e poi si passerà alla presentazione ufficiale delle liste e si entrerà definitamente al conto alla rovescia per le amministrative del 4 e 5 ottobre.