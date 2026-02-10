Ombra: “Dispiaciuto per il ritiro di Fici. E sul centrodestra a Marsala dico che ..."

10/02/2026 12:01:00

“Sono dispiaciuto che Nicola Fici si sia ritirato”.



A dirlo è Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società che gestisce l’Aeroporto di Trapani Birgi.

Ombra è a Milano, alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo, e intercettato dalla redazione di Tp24 commenta la notizia politica del giorno: l’abbandono del progetto di candidatura a sindaco di Marsala da parte di Nicola Fici, che avrebbe dovuto rappresentare il centrodestra alle amministrative della primavera 2026.

“Qualcuno deve fare mea culpa”, dice Ombra. E chiarisce subito la propria posizione: “Confermo di non essere disponibile alla candidatura. Ho troppi impegni, sia con l’aeroporto che con l’azienda di famiglia”.

Nessun passo indietro, dunque, ma nemmeno una fuga dal campo. “Da uomo di centrodestra darò comunque il mio contributo – aggiunge – affinché si lavori per l’unità della coalizione e sosterrò il candidato che verrà individuato”.

Resta però l’amarezza per i tempi: “Dispiace solo che a due mesi dalle elezioni non ci sia ancora un accordo”. Tradotto: il tempo stringe, le valigie per la campagna elettorale sono ancora vuote, e mentre a Milano si vendono destinazioni turistiche, a Marsala la politica continua a perdere coincidenze.



