Da George Floyd all'ordinanza di Musumeci. Quando il potere abusa

26/08/2020 02:05:00

Quando il potere abusa. Due mesi fa era il 25 maggio scorso un poliziotto a Minneapolis in un intervento uccise un cittadino"afroamericano" George Floyd bloccandolo a terra, con George implorante al grido "i can't breath".

L'accaduto comportò proteste anche violente della comunità di George. In una triste e macabra quasi ricorrenza era il 23 agosto un altro uomo sempre "afroamericano Jacob Blake nel Wisconsin, anche lui afroamericano , fermato dalle forze dell'ordine nel tentativo di risalire pacificamente in auto nella quale sul sedile posteriore c'erano seduti i tre figli,non fermandosi alla richiesta , viene raggiunto alle spalle da due poliziotti i quali esplodono 7 colpi di pistola e versa in gravissime condizioni, il tutto documentato da un video. La vicenda ha suscitato reazioni scomposte, emanato il coprifuoco. Nel bel paese precisamente nella Trinacria terra d'accoglienza, il cui DNA e i marsalesi lo sanno benissimo è fenicio, dei nubiani abitanti di una frazione di Paceco è maghrebino abitanti dell'Algeria Marocco Tunisia Libia Sahara occidentale e Mauritiana. Della civiltà greca di cui siamo progenie sappiamo tutto.

La Sicilia ha nel suo massimo dirigente della classe politica, Nello Musumeci approffitando dalla sua posizione di potere emette un ordinanza che obbliga la chiusura di tutte le strutture che ospitano i migranti, tutti africani , con trasferimento degli stessi è da scoprire dove, dubitiamo che le regioni a guida Lega il cui segretario nazionale ha reso un plauso al provvedimento di Musumeci voglia ospitarli, rimpatriarli è quasi impossibile e il numero sarebbe ridotto, abbiamo accordi bilaterali solo con, Tunisia, Marocco, Egitto e Nigeria. Nonostante la diplomazia al lavoro, Musumeci è irremovibile, invitando il ministro degli interni a non opporsi all'ordinanza altrimenti è fuorilegge, oppure impugni la norma presso la giustizia amministrativa. A naso il presidente della regione erra sulla competenza in materia. Qualora avesse ragione sta comunque abusando del suo potere, perché non risolve la questione, i migranti continueranno a sbarcare e le difficoltà si riproporranno. E ci sarà un nuovo potere che abuserà di quello obsoleto.

Vittorio Alfieri