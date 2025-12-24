Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
24/12/2025 18:00:00

Fiducia, parola dell’anno 2025: a Marsala la sfida di non tradirla

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-12-2025/1766594248-0-fiducia-parola-dell-anno-2025-a-marsala-la-sfida-di-non-tradirla.jpg

“Fiducia” è il sostantivo femminile scelto dalla Treccani come parola dell’anno 2025, succedendo a “rispetto” (2024) per la sua grande attualità e di rilievo sociale in un periodo segnato dalla precarietà. Il termine verrà utilizzato per le amministrative che si terranno a Marsala nel 2026. Intanto la speranza è che la scelta di sostegno a una visione dell’urbe non venga rinnegata da 14 consiglieri comunali su 21. A loro difesa accusano il primo cittadino di ‘tradimento’; ebbene, allora non sono stati capaci di comprendere il Grillo politico. 

 

Ma la sua storia parla chiaro e si menziona un fatto su tutti: Grillo nel 2005 siglò un patto etico politico per allontanare i soggetti che avevano comportamenti non consoni, tra questi c’era Totò Cuffaro. Nel 2006, per le politiche, l’Udc non rispetta le regole del Patto etico e decide di candidare al Senato sia Grillo che Cuffaro – come capolista –; il sindaco di Lilibeo chiede ai vertici nazionali di essere spostato nella lista per la Camera, il partito rifiuta e lui non si ricandida. Della serie: la distanza tra palazzo Madama e Montecitorio avrebbe sanato la condotta di Totò, e la storia giudiziaria gli diede ragione. Sarebbe bastato avere questa cognizione per inquadrare il tipo; la responsabilità maggiore è dei decani di Sala delle Lapidi.

 

In questo periodo natalizio si attendono come Babbo Natale i programmi. La fiducia è anche che il trasformismo non riguardi voli pindarici da Peppino Impastato a Totò Cuffaro. La fiducia è che il prossimo sindaco si occupi principalmente di: Sicurezza, Viabilità, Rete idrica, Nuovo piano Rifiuti, Trasporto Pubblico, Accoglienza e integrazione dei migranti, della povertà Educativa, Sociale e Culturale, del rilancio economico mettendo a sistema l’agricoltura, il patrimonio culturale e quello naturale; che studiando il bilancio prenda nozione delle risorse economiche disponibili, che sappia trovare i margini di spesa e, se lo ritiene utile, allocare diversamente la stessa; e che avrà in eredità un ente in equilibrio finanziario.

Non sarà facile, ma se ti candidi la fiducia nelle proprie idee e nella loro attrattiva è la conditio sine qua non.

 

Vittorio Alfieri

 

 

 

 

 

 


 









Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766487744-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.png

Rinviata al 28 dicembre la NOTTE BIANCA T-ROC a Mazara del Vallo

Native | 23/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766396896-0-come-cambia-il-beauty-look-tra-lavoro-tempo-libero-e-serate-speciali.jpg

Come cambia il beauty look tra lavoro, tempo libero e serate speciali