Fiducia, parola dell’anno 2025: a Marsala la sfida di non tradirla

24/12/2025 18:00:00

“Fiducia” è il sostantivo femminile scelto dalla Treccani come parola dell’anno 2025, succedendo a “rispetto” (2024) per la sua grande attualità e di rilievo sociale in un periodo segnato dalla precarietà. Il termine verrà utilizzato per le amministrative che si terranno a Marsala nel 2026. Intanto la speranza è che la scelta di sostegno a una visione dell’urbe non venga rinnegata da 14 consiglieri comunali su 21. A loro difesa accusano il primo cittadino di ‘tradimento’; ebbene, allora non sono stati capaci di comprendere il Grillo politico.

Ma la sua storia parla chiaro e si menziona un fatto su tutti: Grillo nel 2005 siglò un patto etico politico per allontanare i soggetti che avevano comportamenti non consoni, tra questi c’era Totò Cuffaro. Nel 2006, per le politiche, l’Udc non rispetta le regole del Patto etico e decide di candidare al Senato sia Grillo che Cuffaro – come capolista –; il sindaco di Lilibeo chiede ai vertici nazionali di essere spostato nella lista per la Camera, il partito rifiuta e lui non si ricandida. Della serie: la distanza tra palazzo Madama e Montecitorio avrebbe sanato la condotta di Totò, e la storia giudiziaria gli diede ragione. Sarebbe bastato avere questa cognizione per inquadrare il tipo; la responsabilità maggiore è dei decani di Sala delle Lapidi.

In questo periodo natalizio si attendono come Babbo Natale i programmi. La fiducia è anche che il trasformismo non riguardi voli pindarici da Peppino Impastato a Totò Cuffaro. La fiducia è che il prossimo sindaco si occupi principalmente di: Sicurezza, Viabilità, Rete idrica, Nuovo piano Rifiuti, Trasporto Pubblico, Accoglienza e integrazione dei migranti, della povertà Educativa, Sociale e Culturale, del rilancio economico mettendo a sistema l’agricoltura, il patrimonio culturale e quello naturale; che studiando il bilancio prenda nozione delle risorse economiche disponibili, che sappia trovare i margini di spesa e, se lo ritiene utile, allocare diversamente la stessa; e che avrà in eredità un ente in equilibrio finanziario.

Non sarà facile, ma se ti candidi la fiducia nelle proprie idee e nella loro attrattiva è la conditio sine qua non.

Vittorio Alfieri







