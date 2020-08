La foto shock dello Zingaro prima e dopo l'incendio

30/08/2020 18:29:00

Prima rigogliosa, poi nera, bruciata, come un vulcano. E' la foto shock della riserva dello Zingaro che mostra gli effetti devastanti dell'incendio che ha colpito ancora una volta uno dei posti più amati della provincia di Trapani.

La foto che sta facendo il giro del web è di una delle cale della riserva dello Zingaro. Sono ore di inferno in Sicilia occidentale per i tanti roghi che stanno interessando zone di San Vito come Macari, lo Zingaro, Castelluzzo, e ancora fiamme a Castellammare del Golfo, Altofonte, Valderice.

Le autorità hanno parlato di "gravi danni" a proposito dell'incendio allo Zingaro. Forestale e Vigili del Fuoco sono in costante attività per spegnere i roghi dolosi che vengono alimentati dal forte vento di Scirocco.

Qui facciamo una panoramica dell'emergenza che sta coinvolgendo la Sicilia occidentale.