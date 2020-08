Massimo Grillo e il Qatar

31/08/2020 20:35:00

Pecunia non olet. La locuzione latina è intramontabile. Il candidato sindaco M. Grillo nelle sue pillole programmatiche di 5 primi, ha presentato un suo amico d'infanzia Aldo Zizzo.

Sorvolando sull'amarcord di quando i due giocavano con i calzoncini corti a s. Giovanni. Zizzo, marsalese, è un'ex ufficiale dell'esercito della Folgore. Adesso country manager della Fincantieri in Qatar. Prima del congedo nel 2016 nel suo ultimo incarico è stato addetto militare a Doha. Partecipò attivamente ad un progetto che portò una commessa di 5 miliardi di euro all'azienda italiana, in ragione di ciò ha ricevuto l'offerta dall'azienda pubblica. Grillo lo ha scelto per attrarre investimenti dalla nazione del Golfo Persico. Qatar "de facto" monarchia assoluta dell' emiro divenuto quarantenne nel giugno scorso . Stato in cui non sono permessi i partiti politici. Accusato di contiguità con il gruppo terroristico i"fratelli musulmani".

Buonissime le relazioni con Turchia e Iran. Sicuro è che l'omosessualità è considerata un reato punita fino a 3 anni di carcere. La nazione non rappresenta una paradigma(perifrasi) di democrazia e tolleranza. È applicata la legge islamica della Sharia, l'adulterio di entrambi i sessi è punito con 100 frustrate e fino alla morte. Lapidazione legale, apostasia punita con la morte blasfemia con 7 anni di detenzione . Fustigazione per l'assunzione di alcol. Manco a dirlo il petrolio la rende ricchissima, ma anche il gas naturale incide.

Alcuni aspetti contraddittori(eufemismo) tra il Qatar e Marsala, diritti umani un optional, liquore Marsala e vino con appeal ridotto, per frutta e ortaggi sono autosufficienti, idem la pesca. Si obietterà che investiranno per vendere i nostri prodotti in altre nazioni, giusto giustissimo. Per rendere la teocrazia qatatariota ancora più ricca e probabilmente dare respiro all'economia lilibetana, a che costo è irrelevante. È indiscutibile "pecunia non olet".

Vittorio Alfieri