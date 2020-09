Elezioni a Marsala. I 5 Stelle presentano lista e assessori. Ultimi ritocchi per gli altri

08/09/2020 06:00:00

Nella mattina di ieri i 5 Stelle sono stati i primi a depositare la lista alla segreteria comunale per le elezioni amministrative a Marsala.

Il candidato sindaco, Aldo Rodriquez, ha messo su una lista di molti giovani.

Accessibile , territorio produttivo, territorio sostenibile, accogliente, solidale, sarà questo il mood dei Cinque Stelle per la città di Marsala, lo afferma il senatore Maurizio Santangelo, che ha aperto i lavori della conferenza stampa.

Una leggera commozione per Rodriquez durante la presentazione, il percorso, annuncia il candidato sindaco, è spalmato su dieci anni, non solo per i prossimi 5 anni: “Iniziamo dal basso, in 10 anni vorrei che Marsala diventasse il fiore all’occhiello della Sicilia. Il cittadino sarà il principale attore, la parte importante del programma”.

Presentata la lista, fatta di gente con una professione e per la prima volta c’era negli occhi di questi candidati al consiglio comunale c’era ll’orgoglio di rappresentare qualcosa. Tutti neofiti della politica, volti nuovi.

Presentati anche gli assessori, i primi 4: Nello Li Vigni ai Lavori Pubblici, Antonella Giancquinto alle Politiche Sociali, Enzo Campisi alla Cultura e Spettacolo,infine Davide Licari Attività Produttive e Turismo.

Nuccio Di Paola, portavoce del Movimento Cinque Stelle alla Regione, lo sottolinea: “Noi non siamo uguali agli altri. Ci tagliamo lo stipendio ma siamo i più presenti. Noi siamo l’alternativa”.

Ha dato il suo in bocca al lupo a Rodriquez anche Antonino Ingroia, candidato sindaco a Campobello di Mazara.

Siamo sul fotofinish per la presentazione delle liste, c’è tempo fino a domani alle ore 12, indiscrezioni sempre più insistenti danno in ritirata il candidato sindaco Mario Figlioli, che convergerebbe sulla candidatura di Giacomo Dugo della Lega.

Ultimi ritocchi anche per le liste di Massimo Grillo, gli assessori designati dovrebbero essere: Oreste Alagna, Antonella Coppola, Paolo Ruggieri, Arturo Galfano.

Saranno cinque le liste per Alberto Di Girolamo, anche se c’è qualcuno che ne indica quattro.

Dal 9 settembre unico obiettivo sarà il voto del 4 e 5 ottobre.