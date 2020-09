Sicilia, coronavirus. Cresce l'ansia a Palermo: 18 nuovi casi in poche ore

10/09/2020 12:40:00

A Palermo c'è il Covid, e gira parecchio, con 18 casi in poche ore.

Sono 27 i nuovi positivi registrati ieri, 18 scoperti dal pomeriggio e non ancora registrati nel bollettino ufficiale del ministero della Salute.

Tra i casi segnalati ieri, tra i quali il giudice della Corte d’Appello contagiato e già in isolamento domiciliare, un paziente della clinica Candela, proveniente dall’ospedale Cervello e adesso ricoverato in terapia intensiva al Civico, insieme a un altro nuovo degente positivo, una donna, il cui contagio sarebbe riconducibile al focolaio scoppiato alla Rap.

Ma nella lista dei nuovi contagiati c’è anche una dipendente della Msc in servizio sulla nave da crociera Grandiosa: si tratta di una israeliana, asintomatica, trasferita ieri dal porto in una struttura individuata dall’Asp e dalla compagnia di navigazione, probabilmente al Covid hotel San Paolo.

Un autista dell'Amat, l'azienda che si occupa del trasporto urbano a Palermo, è positivo al Coronavirus. La notizia è confermata dall'azienda municipale del capoluogo. "L'autista era stato in ferie dall'azienda per alcuni giorni - dicono dall'Amat - era tornato in servizio per un giorno poi si era assentato di nuovo. Adesso stiamo tracciando tutti contatti di concerto con l'azienda sanitaria, ma possiamo sin da adesso assicurare che sono tutti esterni all'azienda". Dunque al momento sembra scongiurato un focolaio all'interno dell'Amat. L'autista si trova ricoverato all'ospedale Civico, non sarebbe in gravi condizioni. "Invitiamo tutti i passeggeri ad indossare la mascherina. E' fondamentale - aggiungono dall'Amat - Gli autisti sono autorizzati a bloccare la vettura se qualche passeggero non indossa o indossa in modo in appropriato il dispositivo di sicurezza".