Sicilia, il 31 ottobre chiude la Rinascente di Palermo

12/09/2020 07:00:00

La Rinascente di Palermo chiuderà il 31 ottobre. C'è già la comunicazione ai lavoratori che già per domani e dopodomani avevano proclamato due giornate di sciopero e un sit-in in piazza San Domenico. Niente

accordo sul contratto di affitto fra Rinascente e Fabrica Immobiliare, proprietaria dell'immobile, finisce così: con l'addio, ormai annunciato, della Rinascente a Palermo.

“Non vogliamo lasciare Palermo e il palazzo di via Roma su cui abbiamo investito moltissimo, ma non siamo neanche disposti a continuare a pagare un canone di affitto totalmente fuori mercato. A seguito delle lunghe trattative e dell'ultima nostra offerta, assolutamente congrua e ben oltre il valore di mercato, che non è stata accettata dal landlord, ci vediamo costretti a iniziare le procedure di chiusura. Riteniamo di aver fatto il massimo per cercare di portare a compimento in maniera positiva la trattativa e quindi continuare a operare sulla città di Palermo, tuttavia a oggi non è stato raggiunto un punto d’intesa. Continueremo a cercare ancora un possibile accordo prima della formale scadenza del contratto", dice l’amministratore delegato di Rinascente Pierluigi Cocchini.