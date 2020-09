Più voli in Sicilia con Wizzair. La compagnia sceglie Catania come base

12/09/2020 02:00:00

Da ottobre i siciliani avranno a disposizione una nuova low cost per viaggiare in Italia e in Europa con 20 rotte - nazionali ed estere - e il debutto nel capoluogo siciliano.

Wizz Air la compagnia a basso costo ungherese ha scelto gli aeroporti di Palermo e Catania come suea basi operative per le sue rotte.

Una nuova opportunità per i siciliani che potrebbe tradursi in biglietti meno cari per i siciliani, grazie all’aumento di concorrenza nelle tratte con Roma e Milano.

Il giovane colosso dei cieli nato nel 2004 e che oggi vola in 15 aeroporti, ha annunciato infatti l'avvio di due voli giornalieri da Catania per Milano Malpensa e il suo esordio all’aeroporto di Palermo, anche in questo caso con due voli da e per Milano Malpensa operativi dal primo di ottobre.

Wizz Air adesso punta principalmente sullo scalo catanese. Dall'8 ottobre, infatti, l'aeroporto "Vincenzo Bellini" sarà la nuova base, la trentaseiesima della compagnia low cost, con due Airbus A321 dedicati ben 20 rotte.

Una mossa che consentirà alla compagnia ungherese di triplicare l’offerta sullo scalo siciliano per Malpensa e di lanciare nuovi voli per Roma (3 collegamenti giornalieri), Bologna (2 voli al giorno) e un collegamento giornaliero per Venezia.

Spiccano poi due frequenze settimanali per Londra Luton (dal 22 ottobre ogni giovedì e domenica) e Memmingem (a 100 km da Monaco di Baviera) dal 28 ottobre il mercoledì e domenica. Tra le altre novità ci sono poi le rotte per Tirana (Albania), Bacau (Romania), Dortmund (Germania), San Pietroburgo (Russia), Kiev e Lviv (Ucraina). Queste si aggiungono alle rotte già operative da Catania che comprendono le città di Vienna, Sofia, Cracovia, Varsavia, Katowice, Bucarestm Iasi e Budapest.