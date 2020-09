Produzioni biologiche, Sicilia prima in Europa per ampiezza dei terreni 

24/09/2020 00:00:00

La Sicilia e la Puglia sono le regioni italiane con i maggiori terreni dedicati alla produzione biologica in Europa. La Sicilia ha 375mila ettari, 194mila la Puglia.

Sono i dati pubblicati dall'Annuario delle Regioni di Eurostat, che analizza le 35 regioni europee in cui le colture bio rappresentano almeno il 15% delle aree coltivate. La regione di Salisburgo in Austria è l’unica dove le superfici bio superano quelle convenzionali (51,8%), ma la Calabria è terza con quasi il 30%.

Al top le altre regioni in Italia: la Lombardia è la terza regione d’Europa per produzione di latte vaccino (4,9 milioni di tonnellate). E sono ben sei le regioni italiane in top 10 per velocità di incremento nell’ultimo triennio: Liguria, Val d’Aosta, Abruzzo, Basilicata, Umbria e Toscana. A livello demografico invece Umbria, Marche ed Emilia Romagna si segnalano per essere fra le 10 regioni per anzianità della forza lavoro (agricoltori over 65).