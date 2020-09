La polemica per le parole del Sindaco Di Girolamo su Ombra e Birgi 

28/09/2020 06:50:00

Stanno suscitando molte polemiche le parole di ieri del Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. Durante la manifestazione con il Ministro Peppe Provenzano, Di Girolamo ha sottolineato il doppio ruolo di Salvatore Ombra.

L'imprenditore marsalese, infatti, è presidente dell'Airgest, la società che gestisce l'aeroporto di Trapani Birgi, ma è anche indicato come "esperto" dal candidato Sindaco Massimo Grillo. U

n doppio ruolo che in città sta facendo molto discutere ( e che sta creando malumori tra i Sindaci del territorio ...). Ebbene, Di Girolamo è andato giù duro.

Sottolineando, appunto, il fatto che il presidente dell'aeroporto, anche se la sua nomina è politica, deve essere super partes ha detto: "La prossima volta che verrà a chiedere soldi per l'aeroporto, ci penserò più di una volta...".

Il Comune di Marsala, infatti, investe per l'aeroporto, per sostenere i voli, 360.000 euro l'anno. Apriti cielo. La frase di Di Girolamo ha suscitato molte reazioni piccate, e tra queste quella di Salvatore Ombra (che nel 2015 ha sostenuto la campagna elettorale di Di Girolamo proprio nell'ottica di ritornare a fare il presidente dell'Airgest ...): "Dire che ci penserà bene prima di dare soldi all’Airgest, equivale a dire che lei non sarà il sindaco di tutti ma solo di chi lo ha sostenuto e votato. Che Lei non agisce per progettualità ed obiettivi ma per simpatie ed antipatie. A costo di penalizzare una attività di rilancio che ogni schieramento politico deve valorizzare e sostenere e che rappresenta il volano della nostra economia".

Il Sindaco di Marsala, come spesso accade, dice male un concetto tutto sommato giusto. Quello che il presidente dell'Airgest rinfaccia ad Alberto Di Girolamo, infatti, è lo stesso che si potrebbe biasimare nei suoi confronti: utilizzare l'aeroporto per le proprie mire politiche. Nel momento in cui ha scelto di sostenere un candidato Sindaco, in questo caso Massimo Grillo, ha messo in gioco il suo ruolo super partes, e - a parti rovesciate - può autorizzare a pensare che anche l'amministrazione dell'aeroporto, che è patrimonio di tutti, viva di simpatie e antipatie elettorali. Perchè se è vero che un Sindaco non amministra soldi suoi, ma della collettività, è della collettività anche l'aeroporto di Trapani Birgi... (gdg).