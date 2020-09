Marsala. Luana Alagna: "Di Girolamo ha lavorato bene. Serve garbo istituzionale"

30/09/2020 06:00:00

Luana Alagna, consigliera comunale uscente a Marsala, ricandidata al consiglio comunale e assessore designato dal candidato sindaco Alberto Di Girolamo. Sa già che deleghe avrà in caso di vittoria?

Non ancora. E' rispettoso negli altri che eventualmente saranno designati.

Che campagna elettorale è?

E' faticosa. Sappiamo che ci sono delle modalità particolari, dobbiamo fare molta attenzione. Siamo molto oculati, rispetto all'incontro con le persone. E' sempre entusiasmante parlare con la gente, spiegare quello che si è fatto.

C'è un aspetto che la contraddistingue, una coerenza difficile da trovare di questi tempi. Lei ha fatto 5 anni di consiglio comunale sempre accanto ad Alberto Di Girolamo. Perchè ha deciso di tornare a scommettere su Di Girolamo, quando la maggior parte dei suoi colleghi l'hanno abbandonato, e che è dato per perdente?

Io non la vedo così. Non è un cavallo perdente, anzi tutt'altro. Parlando con la gente le cose fatte sono tangibili e visibili. Poi qualsiasi amministrazione lascia un bagaglio di cose fatte e anche di errori, per carità. Solo chi non fa sbaglia. Rispetto a 5 anni fa un margine minimo di perdita c'è stato. Tutta via il competitor principale in questi 5 anni non ha recuperato, in base al sentore della città. Sui fatti c'è poco da contestare. Poi le chiacchiere e le polemiche lasciano il tempo che trovano. Mi meraviglio come parte della classe politica marsalese non mostri quella sensibilità e sobrietà istituzionale che serve dopo l'ondata populista che ci ha travolti negli ultimi anni.



Le polemiche a cui si riferisce sono quelle scaturite dalle parole del sindaco sul presidente di Airgest Salvatore Ombra che si è schierato a sostegno di Massimo Grillo.



Il Comune di Marsala non può andare a finanziare uno stipendificio. Ci sono dei ruoli che devono essere superpartes. L'Airgest è quasi totalmente a capitale pubblico. Ci vuole serietà istituzionale, l'aeroporto altrimenti non diventa di un territorio ma di una compagine politica. Le parole del sindaco non devono essere strumentalizzate. Io mi farei delle domande sul finanziare un poltronificio. Tutti dovremmo essere d'accordo su questo. Altrimenti il nostro aeroporto viene strumentalizzato per finalità politiche.

Lei è candidata nella lista Marsala Città Europea. 5 anni fa era candidata con la lista Democratici per Marsala, in coppia con Enzo Sturiano, che adesso sostiene Grillo. Come mai vi siete divisi?

Durante questi cinque anni abbiamo avuto opinioni politiche diverse. Rimane il rispetto per la persona, c'è stato un buon rapporto di amicizia anche con la sua famiglia. Mi dispiace leggere a volte che i voti vengono considerati dei pacchetti da spostare da una parte all'altra. Il voto è l'espressione di un diritto, dietro un voto c'è una persona. Questo contraddice quello che penso della politica, della buona politica.

E' in coppia con qualcuno in queste elezioni?

No.

Quindi dice che se verrà eletta in consiglio comunale saranno voti tutti suoi e non “portati” da altri candidati con cui va in coppia?

Io presumo che sia così, che debba essere così. Ciascuno va a chiedere la fiducia e il voto con la propria faccia.

E' contraria alla doppia preferenza?

No. Se non ci fosse stato questo non avremmo avuto dieci consigliere comunali. Non prendiamoci in giro, la società è profondamente maschilista. Le donne hanno enormi difficoltà, soprattutto in politica. E' come se dovessimo conquistarci sempre qualcosa, i nostri diritti.