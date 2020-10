Coronavirus, Sicilia. Il bollettino del 6 Ottobre: 198 nuovi casi 

06/10/2020 20:08:00

Sono in tutto 198 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel consueto bollettino del Ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 128. l bilancio parla anche di un’altra vittima e il conto dei morti in Sicilia dall’inizio della pandemia è salito a 322. In crescita siapure di poco il numero delle persone ricoverate: 368 contro le 361 di ieri ma restano 28 i pazienti in terapia intensiva, dato quest’ultimo di primaria importanza. In isolamento domiciliare ci sono 3052 pazienti, ma vi sono 107 nuovi guariti. Il numero dei tamponi processati è stato piuttosto elevato: 6.754. L’incidenza di positivi è del 2,9%.

Dei 198 nuovi casi, 72 si sono verificati a Palermo, 51 a Catania, 5 a Messina, 28 a Trapani, 7 a Siracusa, 8 a Ragusa, nessuno a Enna, 12 ad Agrigento e 15 a Caltanissetta.

In Italia vi sono stati 2967 nuovi casi e 28 vittime.