Sicilia, bimbo inghiotte giocattolo e muore 

07/10/2020 09:29:00

Inghiotte un giocattolo, e muore dopo alcune ore di agonia. Vittima, un bimbo di 11 mesi. E' accaduto in Sicilia, in provincia di Messina.

La Procura di Messina ha avviato inchiesta sulla morte di un bambino di 11 mesi di Villafranca Tirrena, spirato al Policlinico di Messina sabato scorso.

Il piccolo era stato ricoverato d’urgenza, dopo aver ingoiato la parte di un giocattolo. L’oggetto gli avrebbe lesionato la trachea e in ospedale non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

A dare il via agli accertamenti è stata la segnalazione dell’azienda sanitaria universitaria, come previsto in questi casi. La magistratura ha già avviato gli accertamenti, a cominciare dall’acquisizione della cartella clinica. Ascoltati i genitori.