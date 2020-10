La morte di Vito Armato: l'ultimo saluto di Salvini 

14/10/2020 16:44:00

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha voluto esprimere un messaggio di cordoglio per la prematura scomparsa di Vito Armato, il dirigente della Lega di Marsala, morto ieri nella notte tra lunedì e martedì.

Buon viaggio Vito, da ieri sera proteggi la tua Marsala, la tua Sicilia e la tua Italia da lassù. Hai lavorato e combattuto fino in fondo, una preghiera per te e un abbraccio per i tuoi cari" scrive in un post Salvini, che aveva conosciuto Vito Armato durante i suoi viaggi elettorali in Sicilia.

I funerali di Vito Armato si terranno venerdì. Qui un messaggio della famiglia.