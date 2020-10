Marsala, i locali della movida chiudono a mezzanotte. Qualcuno no ed ecco cosa succede...

18/10/2020 12:37:00

Nell'attesa di nuove e più stringenti regole anti-covid dal parte del Governo, ieri sera si è vissuto il primo sabato in cui i locali avevano l'obbligo di chiusura a mezzanotte.

A Marsala i pub della movida nel centro storico della città hanno rispettato le regole. A mezzanotte, infatti, i clienti erano già tutti fuori e le porte erano già chiuse.

Purtroppo, qualche altro locale ha continuato a restare aperto oltre l'orario consentito, attirando ragazzi nei dintorni e, come testimonia la foto, sono continuati gli assembramenti da parte dei giovani.

Nonostante l'obbligo, poi, molti ragazzi, specie gli adolescenti, continuano a girare senza mascherina e senza il rispetto del distanziamento sociale, le due norme fondamentali da seguire per contrastare il Coronavirus. Ancora oggi, a sette mesi dalle terribili immagini degli ospedali del Nord Italia, c'è ancora tanta gente che non ha consapevolezza di quanto sta accadendo. In tanti credono che la lotta alla pandemia sia un qualcosa che appartenga ad altri e che altri se ne debbano occupare.

La lotta al virus invece dovrebbe essere demandata alla responsabilità di ognuno che, consapevolmente dovrebbe mettere in pratica le semplici norme da seguire per buon senso civico e non perché ci sia un obbligo e una sanzione da evitare o raggirare.