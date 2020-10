Marsala, il caos alla Spagnola. Marcia indietro del Sindaco Grillo, torna il senso unico

19/10/2020 12:00:00

Si fa caotica la situazione al lungomare di Contrada Spagnola, a Marsala, quello che delimita la Riserva dello Stagnone.

Come primo atto della sua amministrazione, il nuovo Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha deciso di stravolgere il progetto della pista ciclabile allo Stagnone lasciato dalla precedente amministrazione. I lavori in corso prevedono il senso unico al lungomare della Spagnola, per consentire la serenità di chi è sulla pista ciclabile (la prima nella storia di Marsala).

Non si capisce bene perchè, al Sindaco Grillo questa idea del senso unico non andava. E ha disposto il ripristino del doppio senso di circolazione. Qualcuno ha pertanto coperto i segnali, e ha rispritinato (senza alcuna determina, ordinanza, provvedimento ...) di fatto il doppio senso.

Ieri è stata una giornata caotica alla Spagnola, perchè le famiglie che imboccavano la pista, i cui lavori sono in corso, hanno rischiato di impattare contro le auto che venivano nel senso opposto, in una carreggiata ristretta. C'è stata anche una manifestazione di protesta.

Morale? Marcia indietro del Sindaco. Stamattina al lungomare c'è una folla di dipendenti comunali e vigili urbani. Il senso unico è stato ripristinato, e c'è una pattuglia dei vigili che controlla il traffico. Insomma, tanta confusione, generata per motivi che restano oscuri.

Nel frattempo, la pista ciclabile è stata delimitata con un simpatico cordolo ...

Ma come mai? Forse i motivi vanno ricercati proprio nel fatto che, nell'albo pretorio del Comune, non c'è pubblicata alcuna ordinanza che revoca quella dello scorso Giugno che istituisce il senso unico. E non basta un comunicato stampa del Sindaco per ripristinare un doppio senso. Se così fosse, chi ha ieri occultato o ordinato di occultare il cartello del senso vietato potrebbe aver commesso un abuso.