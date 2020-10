Conclusa la prima edizione "Culture quiz" organizzato da Rubrica Sicilia per le Pro Loco

19/10/2020 13:00:00

Si è conclusa con un notevole successo mediatico la finale della prima edizione del “Culture quiz” firmato Rubrica Sicilia. Un gioco culturale, che ha visto coinvolte Pro Loco ed Associazioni di promozione culturale, rappresentanti ognuno la propria città. Il gioco è partito nel mese di giugno ed ha visto coinvolti i comuni di Lentini, Nicosia, Mazzarino, Barrafranca, Pietraperzia, San Cataldo, Giardini Naxos, Custonaci, Sambuca di Sicilia, Marzamemi, Noto e Caltanissetta.

Quattro “step” per decretare il vincitore. Il gioco nasce con lo scopo di promuovere il territorio con una serie di prove culturali. La vittoria viene attribuita alla Pro Loco o all'Associazione culturale che ha saputo coinvolgere meglio la propria comunità ed ha saputo dare impulso al proprio territorio.

Ad approdare alla finale, quest’anno, sono stati "la Pro Loco di Mazzarino", che rappresentava l’omonimo paese in provincia di Caltanissetta e gli “Amici della Biblioteca” di Pietraperzia, a loro volta rappresentanti Pietraperzia, paesino dell’Ennese.

Ogni settimana i canali di Rubrica Sicilia hanno raggiunto più di 110 mila persone in tutto il mondo, fino a coinvolgere 400 mila persone al termine della trasmissione, sempre in ogni parte del globo. Il gioco è stato creato con lo scopo di stimolare le realtà culturali del luogo, di far conoscere le loro bellezze storiche ed artistiche, di fare comunità ed educare le persone alla promozione del “bello”.

Rubrica Sicilia è un'associazione culturale “no profit”, i cui soci sono sparsi in tutta Europa con l’intento di fare comunità per pubblicizzare la bellezza della Sicilia, cancellando i soliti prototipi di mafia e spazzatura. Il Presidente di RS, Andrea Barbaro Galizia, alla fine di ogni diretta è solito affermare: " La miglior pubblicità per la Sicilia sono i siciliani che parlano bene della Sicilia."

Il primo premio è stato consegnato all'associazione “Amici della Biblioteca” di Pietraperzia, rappresentata da Rosanna Buttiglieri, che si è portata a casa un cesto con prodotti a chilometri zero di aziende eccellenze del territorio siciliano. Il secondo posto è stato invece assegnato alla Pro Loco di Mazzarino, coordinata a sua volta dal presidente Filippo Bonifacio e dalla segretaria Manuela Balsamo, nonché dai volontari del Servizio civile Priscilla Scambiato ed Andrea Marino.

Si ringrazia l'Associazione culturale “Giovani insieme” per averci ospitato nella loro sede, l’incantevole ‘ex’ monastero dei Benedettini di Barrafranca, nell’Ennese e per aver permesso la realizzazione di una puntata nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Un ringraziamento va poi rivolto ai membri dello staff tecnico di Rubrica Sicilia, Viviana Bonfirraro, Stefania Gentile, Sharon Graci, Andrea Santoro, Francesco Casano e Davide Farruggia, i quali, con la loro bravura e determinazione, hanno consentito il confezionamento di una puntata da ascolti “record”.

A sostenere inoltre concretamente Rubrica Sicilia nella valorizzazione e nella promozione “no profit” del territorio e dei prodotti siciliani è il marsalese Francesco Casano, direttore artistico della scuola di danza RBA, “Rose Ballet Academy”, con sede in via Woodhouse, a Marsala.