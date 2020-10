Omicidio Nicoletta, parla Margareta: "Non sono una prostituta ..."

19/10/2020 17:20:00

"Non sono una prostituta ..."

“Non sono né una prostituta, né una escort. Carmelo si prostituiva, andava con uomini e donne” ha detto oggi al processo per l'omicidio di Nicoletta Indelicato l'imputata Margareta Buffa nella sua lunga deposizione.

Buffa ha anche puntato il dito contro Janette, la compagna di Renato Isaia, ex datore di lavoro di Margareta Buffa.

“Nicoletta aveva bisogno di lavorare e lei le ha proposto di fare l’hostess, l’accompagnatrice ma in festini privati per fare soldi facili”.

Carmelo Bonetta inoltre “faceva video per estorcere denaro”. Infine, una rivelazione: “Bonetta – conclude Margareta Buffa - mi ha scritto una lettera di scuse, pentendosi di avermi accusata del delitto”.