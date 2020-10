Ottimi piazzamenti per la Pegaso  Trapani al campionato siciliano di equitazione di Augusta

19/10/2020 19:06:00

Dal 16 al 18 ottobre 2020 al centro ippico Adim di Augusta hanno avuto luogo i Campionati Regionali siciliani di equitazione per la disciplina di salto ad ostacoli. Alla manifestazione hanno partecipato cavalieri e amazzoni provenienti da tutta la Sicilia, tra cui gli allievi del centro ippico Pegaso di Trapani. Nella prima giornata di gare Alessandra Fontana si è classificata seconda e Francesco Peralta sesto su circa 70 binomi, partenti nella categoria Criterium Brevetti. Rosaria Bevilacqua si aggiudica invece un secondo posto per la categoria Promesse Pony. Nella seconda giornata di gare Stefano Ingrassia conclude il suo fantastico percorso con 0 penalità. Ottimi percorsi anche per Giorgia Messina .Parzialmente soddisfatto l'istruttore del centro ippico ASD Polisportiva Pegaso, Giuseppe Lomanto.Qualche errore purtroppo non ha permesso ulteriori prime posizioni.

Alla fine dei Campionati nella classifica generale Alessandra Fontana si è classificata undicesima e Rosaria Bevilacqua quarta.