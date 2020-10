Trapani, operazione di controllo del territorio dei carabinieri. Sei denunce

20/10/2020 16:31:00

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Trapani hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla repressione e al contrasto alla criminalità diffusa, nonchè alla verifica del rispetto del Codice della strada. Numerosi i posti di blocco istituiti in città e nel suo hinterland.

Alla fine il bilancio è stato di sei denunce. Un giovane è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E’ stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione. Un altro giovane, invece, è stato segnalato alla magistratura per evasione perché si è allontanato dalla sua abitazione dove era agli arresti domiciliari. poiché, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Tra i denunciati anche un minorenne di Paceco trovato in possesso di un coltello a serramanico. Un altro soggetto, invece, aveva un manganello. Sorpreso al volante in preda ai fumi dell’alcool, un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Un altro trapanese, infine, è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore sprovvisto di patente in condizione di recidiva nel biennio. Anche lui è stato denunciato.