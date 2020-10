Marsala. Alle Poste: Dentro il distanziamento, fuori l'assembramento

20/10/2020 09:50:00

Dentro distanziamento, mascherine, e regole anticovid rispettate.

Fuori, davanti alla porta, assembramenti, nessun distanziamento. E' quello che succede alla sede centrale delle Poste di Marsala, in via Garibaldi. Abbiamo sempre raccontato degli assembramenti fuori dagli uffici pubblici, ma qui, alle Poste nonostante l'emergenza Covid che aumenta di giorno in giorno le persone continuano ad accalcarsi all'ingresso. La foto che accompagna questo articolo è stata scattata ieri pomeriggio, da un lettore. "Una persona per uscire dalla posta è costretta a passare davanti questo assembramento di persone con rischio di essere contagiato. A me non mi sembra giusto", ci scrive Michele.