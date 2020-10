Coronavirus: Trapani supera i 100 casi. Allerta anche ad Alcamo. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva

20/10/2020 16:47:00

Continua l'escalation di casi di coronavirus in provincia di Trapani, dovuta sia al tracciamento (a Favignana, ad esempio, ben 800 persone si sono sottoposte allo screening e i positivi acclarati sono 6), sia comunque alla diffusione del contagio. Aumenta la pressione sull'ospedale di Marsala, oggi i ricoverati in terapia intensiva sono 4. Si va ad una media, per ora, di un posto più occupato al giorno. L'ospedale al momento ha una dotazione di 24 posti letto di terapia intensiva, ai quali se ne aggiungono altri 12. I ricoverati non in terapia intensiva sono 29 in tutta la provincia. Le vittime sono 23.

Circa le città, Trapani ha superato quota cento: 106 casi. Che si sommano a quelli di Erice, 33, Paceco, 4, Valderice, 21.

Alcamo è seconda: 98 casi.

A Castelvetrano i casi sono 85

Marsala: 72.

Salemi: 34

Altre città: Buseto 5, Calatafimi 5, Campobello di Mazara 5, Castellammare del Golfo 10. Custonaci 9. Un caso a Gibellina, zero a Petrosino e Poggioreale.

Pantelleria 3, Partanna 4, Salaparuta 7.

Il totale in provincia è 552.