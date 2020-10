Marsala, la piazzetta abbandonata dietro l'Ufficio collocamento 

21/10/2020 11:39:00

Una piazzetta pubblica completamente abbandonata dal Comune.

Si trova alle spalle dell'ufficio per il collocamento, in Via Istria. E' uno spazio con aiuole, verde e delle panchine, che però è completamente trascurato dal Comune e rischia di diventare l'ennesima discarica a cielo aperto di Marsala.

Ad inviarci queste immagini sono i residenti dei condomini che si affacciano sulla piazzetta: "E' uno spazio comunale - scrivono a Tp24 - e nonostante le nostre richieste non è mai intervenuto nessuno".

A parte i rifiuti e i topi, i residenti lamentano il fatto che "certi giorni per la puzza che viene dai tombini non possiamo nemmeno aprire le finestre".

Un problema, come si vede dalle foto, sono anche gli alberi: "Sono troppo alti, stanno arrivando al quarto piano, e quando c'è vento forte rischiano di abbattersi sui palazzi".