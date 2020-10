Sicilia. I deputati di Forza Italia: "Rimpasto di Governo? Serve condivisione"

21/10/2020 09:05:00

“L’attuale quadro sociale e politico che sta vivendo la Sicilia, impone a Forza Italia di confermarsi nel solco di quel senso di responsabilità che ha sempre caratterizzato la linea e la storia del Partito.

Tale orientamento deve prendere corpo nella nostra missione nel buongoverno regionale in Sicilia, dove noi azzurri onoriamo il compito di forza trainante dell’esecutivo e componente che si è distinta per dedizione e risultati di ciascun nostro assessore. Non pare dunque ne’ opportuna, ne’ cogente l’idea di rimpasto o di sostituzione di alcuni assessori che, tra l'altro, dimostrano quotidianamente impegno e fattività. Nel caso in cui dovesse invece sorgere tale necessità, la stessa dovrebbe essere condivisa preventivamente con tutta la classe dirigente di Forza Italia e con il Gruppo Parlamentare all'Ars, assicurando la massima condivisione.

Oggi, infatti, ciò che serve al Partito è un nuovo, corale lavoro di pianificazione, che rafforzi una proposta politica attrattiva di quell’elettorato deluso dal fallimento giallo-rosso. Ecco perché va fissata un’agenda liberale e popolare che veda la partecipazione nel territorio di tutta la nostra classe dirigente, nessuno escluso, e dimostrare di essere vero punto di riferimento del centrodestra siciliano. Lo affermano i deputati regionali di Forza Italia, Tommaso Calderone, Stefano Pellegrino, Alfio Papale, Mario Caputo e Marco Falcone.

“Le considerazioni sul rimpasto e sul partito, messe nero su bianco dal capogruppo e dagli altri parlamentari di Forza Italia all'ARS, mi sembrano certamente opportune e condivisibili, alla luce del momento che attraversa il partito in Sicilia. Abbiamo delle grandi potenzialità, siamo il pilastro del centrodestra, ma tutto ciò non deve e non può essere sprecato sull'altare di alchimie e scelte autoreferenziali. Come chiedono i nostri deputati, è il momento di fare squadra e giocare tutti insieme, nessuno escluso, la partita del riassetto programmatico e politico di Forza Italia in Sicilia. Occorre coinvolgere i territori e portare in ogni Comune il messaggio attrattivo del buongoverno che stiamo mettendo in campo alla Regione e del nostro orientamento liberale, riformista e popolare. Valorizzare risorse che guardano con interesse al mondo azzurro. Confrontiamoci, dunque, su metodi e soluzioni condivise, lo dico a tutti senza nessun pregiudizio: ne trarrà beneficio il nostro partito e tutta la politica siciliana”. Lo afferma l'Eurodeputato di Forza Italia, on. Giuseppe Milazzo.