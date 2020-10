Coronavirus: morto volontario del vaccino, città fuori controllo

22/10/2020 08:53:00

Le principali notizie sul coronavirus di oggi, 22 Ottobre 2020

• È morto un volontario brasiliano sottoposto al test del vaccino di AstraZeneca e Oxford. Le sperimentazioni vanno avanti

• Alla fine Fontana ha firmato l’ordinanza che introduce il coprifuoco in Lombardia. Anche il Lazio chiude da mezzanotte alle cinque. Da domani in Campania non si potrà lasciare la propria provincia di residenza

• Ieri in Italia 15.199 nuovi positivi con oltre 177 mila tamponi. Il tasso di positività sale all’8,5% dal 7,5% di martedì. Sono 659 i ricoveri in più, 56 nelle terapie intensive; 127 i morti

• Neonata positiva al Covid abbandonata all’Ospedale dei bambini di Palermo

• La Spagna è il primo paese europeo a superare il milione di casi. La Repubblica Ceca richiude

Morto volontario del vaccino AstraZeneca

È morto un volontario brasiliano che s’era sottoposto alla sperimentazione del vaccino anti Covid sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford. L’ha fatto sapere l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa, che ha deciso di proseguire i test perché «non ci sono state preoccupazioni sulla sicurezza della sperimentazione clinica». Nessun commento da AstraZeneca.

Vladimir Putin prevede che il fatturato del vaccino russo contro il Covid-19 possa raggiungere i 100 miliardi di dollari all’anno sul mercato mondiale. L’ha detto in un incontro con gli imprenditori impegnati nella produzione dei vaccini.

Coprifuoco in Lombardia e nel Lazio

Infine l’ordinanza in Lombardia è arrivata. Nonostante il tentativo di frenata da parte di Matteo Salvini, il governatore Attilio Fontana ha firmato insieme al ministro della Salute Roberto Speranza il provvedimento che prevede il coprifuoco dalle ore 23 alle 5 a partire da oggi fino al 13 novembre. Previste multe da 400 a tremila euro per coloro che non lo rispetteranno. Chi è costretto a violare il divieto di circolazione per motivi urgenti o lavorativi dovrà esibire l’autocertificazione. Nel pomeriggio il presidente della regione ha firmato anche l’ordinanza che dispone per il weekend la chiusura in tutta la Lombardia «delle grandi strutture di vendita» e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali, fatta eccezione però per quelli di generi alimentari, prodotti cosmetici, piante e fiori, farmacie e tabaccherie. La Lombardia ieri ha contato 4.125 nuovi positivi a fronte di circa 36.416 tamponi eseguiti. Sono numeri record per la regione che portano il rapporto tamponi/positivi all’11%, rispetto al 9,3% di martedì.

Coprifuoco anche nel Lazio da domani: non si potrà uscire da mezzanotte alle cinque. Nel dispositivo, firmato ieri sera dal governatore Nicola Zingaretti e dal ministro Speranza, è contenuto anche lo stop al 75% delle lezioni universitarie eccezion fatta per le matricole e i laboratori scientifici. Per le superiori la didattica a distanza è stata stabilita al 50%. L’ordinanza resterà in vigore per 30 giorni. Dalla Regione spiegano che la misura è «a scopo preventivo, visto che Roma ha l’indice Rt a 1,2, la metà di quello di Milano (2,4) e il Lazio un numero di tamponi altissimo».

«In questi ultimi giorni e in queste ultime ore ci sono alcune Regioni che hanno promosso la procedura per venire a misure più restrittive. Si è concluso l’iter della Lombardia ed è in corso quello della Campania e non possiamo escludere ulteriori aggiornamenti» (Giuseppe Conte parlando in Senato).

Vietato spostarsi in Campania

Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza che fino al 30 ottobre vieta ai cittadini campani gli spostamenti dalla provincia di residenza o dal domicilio abituale verso altre province della regione, a meno di comprovati motivi di lavoro, di salute, motivi familiari o legati all’attività scolastica. È consentito il rientro al proprio domicilio abituale. L’ordinanza non specifica se i cittadini campani possano spostarsi al di fuori della regione, né se i cittadini di altre regioni che arrivino in Campania possano spostarsi liberamente tra le province. Nel provvedimento non si fa riferimento al coprifuoco annunciato martedì dal governatore. L’ordinanza conferma invece la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole primarie, secondarie e dell’infanzia, tranne che per gli studenti disabili.

Il coronavirus in Italiaù

Attualmente positivi: 155.442

Deceduti: 36.832 (+127)

Dimessi/Guariti: 257.374 (+2.369)

Ricoverati: 9.983 (+659)

di cui in Terapia Intensiva: 926 (+56)

Tamponi: 13.396.029 (+177.848)

Totale casi: 449.648 (+15.199, +3,5%)