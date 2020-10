Coronavirus, la Cgil chiede un "tavolo permanente" dell'Asp

23/10/2020 07:25:00

Convocare la riunione del tavolo permanente per affrontare le criticità degli ospedali che accolgono i pazienti Covid positivi.

A intervenire sull’organizzazione del lavoro nei presidi ospedalieri con reparti Covid è la Funzione pubblica Cgil chiedendo all’Asp di Trapani di convocare il tavolo permanete, istituito lo scorso marzo e riunitosi una sola volta, per affrontare le criticità segnalate dai dipendenti che operano negli ospedali.

“Da mesi – dice il segretario provinciale della Fp Cgil Vincenzo Milazzo - chiediamo ripetutamente incontri con i vertici dell’Asp ma, a oggi, non abbiamo avuto alcun riscontro. Abbiamo fatto sopralluoghi nelle strutture di Mazara del Vallo e di Marsala constatando che permangono criticità già segnalate che, con l’aumento dei contagi, non possono più essere sottovalutate nell’interesse dei medici, degli infermieri, degli operatori socio sanitari e degli ausiliari che stanno affrontando l’emergenza con professionalità e zelo, ma con non poca preoccupazione per il rischio di contagio”.