Stanotte torna l'ora solare. Ecco cosa succede al nostro corpo

24/10/2020 11:23:00

Stanotte torna l'ora solare. Bisognerà spostare le lancette indietro di un'ora. Acquisteremo un'ora di sonno, ma le giornate saranno più corte. L'ora solare entra in vigore alle 3 del 25 ottobre, quando, appunto, dovremmo spostare le lancette alle 2. Ma cosa succederà al nostro corpo? Lo spiega il Cnr.

Con lo spostamento delle lancette un’ora indietro (ora solare) l’organismo può andare incontro ad alcuni cambiamenti. Si tratta di effetti assimilabili a quelli del Jet Lag. “La variazione, anche solo di un’ora, porta ad una modifica della secrezione di ormoni, ad alterazioni della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa”, spiega Anna Lo Bue dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irib).

Anziani e bambini, il cui quotidiano è disciplinato da attività svolte con una certa puntualità, come l’orario per andare a letto o i pasti (i c.d. marcatempo), rappresentano le categorie maggiormente coinvolte dal cambio dell’ora. “A trarne giovamento, invece, saranno i gufi, quei soggetti che tendenzialmente si addormentano tardi nelle ore serali”. Per superare il passaggio senza particolari scompensi, questi i consigli dell’esperta: “Esporsi alla luce solare, soprattutto nelle ore centrali della giornata; spostare di 10 minuti, qualche giorno prima del passaggio dell’ora solare, i nostri marcatempo: l’orario del sonno e l’orario dei pasti”.

In attesa della scelta definitiva da parte dell’Ue, quando i Paesi membri saranno chiamati a decidere il fuso da adottare in maniera definitiva dopo marzo 2021, “Il mantenimento dell’ora legale – sottolinea Lo Bue – sarebbe la scelta più appropriata dal punto di vista del benessere psicofisico”.

“Il Cnr risponde” è uno spazio di informazione dedicato alle principali questioni di attualità. Gli esperti dell’Ente mettono a disposizione del pubblico la propria conoscenza con pillole video di due minuti e un linguaggio semplice e diretto.