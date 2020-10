Sicilia, traffico di droga dalla Colombia. Una condanna a 9 anni e mezzo

24/10/2020 17:15:00

Giuseppe Baldo Benenati condannato ad una pena di 9 anni e 6 mesi dal tribunale di Palermo per traffico di droga. Per Benenati, era rimasto coinvolto in un’inchiesta coordinata dal pm della dda di Palermo Piero Padova su un maxitraffico di cocaina tra la Colombia e la Sicilia.

Dalle indagini partite nel 2012 gli agenti riuscirono ad accertare un commercio di stupefacenti gestito da tre organizzazioni criminali. Coinvolti anche Michele e Gaetano Gregoli, figli di Salvatore, membro della famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù.

L’inchiesta partì quando le Forze dell’ordine notarono un incontro tra Giuseppe Palermo, esponente dell’associazione appena rientrato in Sicilia da Bogotà, e un componente della famiglia Gregoli. In seguito furono registrati gli arrivi in Sicilia dei corrieri colombiani Juan Carlos Suaza Lizcano e Luis Guillermo Alvarado, che incontrarono Benenati per accordarsi sull’arrivo di un carico di cocaina liquida da raffinare a Palermo.