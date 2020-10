Trapani: locale commerciale arredato di 220 mq (con 6 maxi vetrine e parcheggio)

24/10/2020 09:00:00

Cerchi un locale commerciale con 6 maxi vetrine?

Lo cerchi con ampio parcheggio?

Non vuoi sostenere i costi per arredarlo?

Bene..., a Trapani, vicino il lungomare Dante Alighieri, esattamente in via Erice 12, Corsini mette a disposizione un bellissimo locale commerciale a 6 vetrine misura extralarge, 3 metri*2,40 ciascuna.

Abbiamo delle nuove idee commerciali che svilupperemo con la prossima stagione, sempre a Trapani, ed al tempo stesso concentriamo la nostra attività storica di pelletteria:

- nel nuovo negozio di via Fardella 260 Elena Corsini.

- nello store di via Santa Maria di Capua 7A.

- nel centro storico in via Torrearsa sempre a Trapani.

Per questo abbiamo pensato di offrire un locale di 220 mq circa a nuovi imprenditori che cercano locali di questa quadratura e dove la necessità di vetrine molto ampie è fondamentale. Questo spazio, già arredato, è pronto per potere trattare oggettistica, complementi arredo, oggetti di design, accessori mare per il periodo estivo e oggettistica natalizia e/o regalistica per tutti gli altri periodi dell’anno.

Contattaci al 348 2408696 per maggiori informazioni, per visitarlo virtualmente con delle foto, o di persona previo appuntamento.

Siamo a tua disposizione.