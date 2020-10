Coronavirus, Trapani: gli irriducibili della movida. Intervengono le forze dell'ordine 

25/10/2020 10:02:00

Fioccano le ordinanze e i decreti anti-covid ma giovani e giovanissimi continuano a comportarsi come se l'Italia non fosse in piena emergenza sanitaria.

Nella notte tra sabato e domenica, agenti della polizia municipale e carabinieri sono dovuti intervenire a piazza Lucatelli e a piazza generale Dalla Chiesa, nella zona del centro storico di Trapani, dove davanti ai locali che si apprestavano a chiudere si erano venuti a creare assembramenti in barba alle disposizioni anti-virus.

Numerose le segnalazioni pervenute ai carabinieri che sono subito intervenuti per invitare le persone ad allontanarsi. Un gruppo di giovani non voleva alzarsi dai tavolini collocati all'esterno di un pub nonostante gli inviti del personale che doveva apprestari a chiudere il locale perché ormai mancava poco alla mezzanotte. Momenti di tensione. Poi la situazione è tornata alla normalità grazie alla presenza delle pattuglie dei carabinieri e dei vigili urbani impegnati nei servizi di controllo del territorio