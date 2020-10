Coronavirus, il Movimento VIA interviene sulla difficile e preoccupante emergenza sanitaria

26/10/2020 12:00:00

Il movimento Via che fa capo all'ex senatore Nino Papania interviene sulla difficile situazione dovuta all'emergenza sanitaria e lo fa chiedendo e auspicando un maggiore responsabilità individuale.

"L’aumento dei contagi e il diffondersi della Pandemia da Covid-19 non possono lasciare le forze politiche senza alcuna visione per il presente e per il futuro - si legge nella nota del Movimento - . I fatti accaduti a Napoli, la scuola andata a fuoco a Marsala, certamente impongono una seria riflessione. Chi ha a cuore la salute propria, intesa anche come bene collettivo, non può che farsi carico di una responsabilità individuale che diventa sociale. Ora, più che in altri periodi, sono necessari esempi di buon senso".

2L’emergenza sanitaria ha travolto il Paese, l’emergenza economica rischia di aprire divari e di creare sacche di povertà mai viste prima. Si rischia la rivolta sociale e questo non possiamo permettercelo - continua i responsabili del Movimento - . Per questo la politica ha un compito importantissimo, che è quello di farsi guida ma soprattutto di essere coraggiosa e rassicurante. I cittadini sono smarriti, hanno paura per se stessi e per i propri figli. Rassicurare è fondamentale, che non significa celare la verità, ma comprendere le necessità, farsene interprete, e portarle sui tavoli del Governo nazionale e regionale".

"Ogni sindaco avrà tempi non facili da amministrare, la politica deve esserci, la politica deve tornare al suo primato perché le guide autorevoli servono ancor di più nei casi di estrema urgenza e necessità. Ognuno di noi sia responsabile, per se e per gli altri. Rispettare le piccole ed essenziali regole delle misure anti Covid - conclude la nota - è necessario per arginare questo subdolo virus".