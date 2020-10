Covid: irruzione della polizia in un ristorante, 90 a tavola

27/10/2020 06:38:00

La polizia ha fatto irruzione intorno alle 20:30 in un ristorante dove era stata organizzata via social una cena con 90 commensali in segno di protesta per l'ultimo Dpcm che stabilisce la chiusura alle 18 di bar e ristoranti.

Accade a Pesaro.

All'arrivo della polizia nel locale, il ristoratore ha cercato di impedire l'accesso agli agenti, che sono poi entrati da una porta laterale, mentre la gente ha continuato a mangiare pizza, urlando e brindando: "unitevi a noi". Il gestore ha di fatto garantito ai clienti la cena fino al dolce. "Potete arrestarmi - ha urlato - ma io non chiuderò mai". L'irruzione è stata seguita in diretta social su un'emittente locale e su profili privati. Poco prima centinaia di persone, lavoratori e titolari di bar, ristoranti e palestre, erano scesi in piazza del Popolo, per una manifestazione autorizzata dal prefetto, che ha accolto una delegazione dei manifestanti.

Nel video il titolare del ristoratore Carriera protagonista della clamorosa protesta. Il ristoratore ha subito il provvedimento di chiusura per 5 giorni del suo locale.