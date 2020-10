I "Nasi volanti" alla ricerca di Pic. I cani molecolari di Genova sono a Trapani

28/10/2020 12:19:00

Arrivati, questa mattina, a Trapani, i “Nasi volanti”. Si tratta dei componenti dell’Unità cinofila molecolare di Genova.

Parteciperanno alle ricerche di Pic, il cagnolino di Enrico Rizzi prelevato da ignoti dal giardino dell’abitazione del giovane animalista. Finora le ricerche della bestiola non hanno avuto alcun risultato.

E sulla scomparsa di Pic indagano i carabinieri chiamati a far luce su un furto che sembra, però, avere i contorni di una vera e propria intimidazione nei confronti di Enrico Rizzi sempre in prima linea in maniera di tutela e difesa degli animali e impegnato, da anni, nella denuncia di casi di maltrattamenti, ma anche dei combattimenti clandestini tra cani.