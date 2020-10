Coronavirus: 912 positivi in provincia di Trapani, 32 morti, 7 ricoverati in terapia intensiva

28/10/2020 16:01:00

912 positivi, 32 vittime, 7 ricoverati in terapia intensiva, 34 in Covid hospital, gli altri a casa. Sono i numeri dell'avanzata del coronavirus in provincia di Trapani secondo i dati elaborati da Tp24 per oggi, 28 Ottobre.

Ecco come sono distribuiti i 912 positivi nei 24 Comuni: Alcamo 193, Buseto Palizzolo 8, Calatafimi Segesta 7, Campobello di Mazara 11, Castellammare del Golfo 41, Castelvetrano 97, Custonaci 16, Erice 59, Favignana 7, Gibellina 4, Marsala 112 (ieri erano 94), Mazara del Vallo 57, Paceco 15, Pantelleria 20, Partanna 5, Poggioreale 0, Salaparuta 1, Salemi 18, Santa Ninfa 3, Trapani 186 (ieri erano 158), Valderice 34, Vita 4, San Vito Lo Capo 9, Petrosino 5. I ricoverati in terapia intensiva sono 7, i ricoverati nei reparti Covid sono 34. 458 i tamponi per ricerca dell'antigene effettuati.

Dall'andamento, sembra che il contagio sia gestibile nei piccoli centri (Salemi sta uscendo, piano piano, da una situazione che si era fatta pericolosa ed era al limite della "zona rossa") mentre nei grandi centri, come Marsala e Trapani, c'è difficoltà a contenere i contagi.