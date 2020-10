Altro incidente mortale, perde la vita Francesca Cuttone. Aveva 27 anni 

29/10/2020 07:04:00

Un altro incidente mortale sconvolge la comunità del Belice. A perdere la vita è Francesca Cuttone di Partanna. Aveva 27 anni e quest'anno avrebbe dovuto sposarsi, salvo poi, come tante altre coppie, rinviare la cerimonia a causa del coronavirus. Il padre, Giovanni Cuttone, è stato Sindaco di Partanna.

Francesca, laureata in Scienze economiche, faceva la contabile in uno studio di Castelvetrano.

L'incidente si è verificato lungo la strada tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte. Francesca Cuttone ha perso il controllo dell’auto, una Fiat 500 grigia, ed è finita fuori strada andando a scontrarsi contro un albero di ulivo.

L'auto stava viaggiando in direzione Marinella di Selinunte quando, per cause da chiarire, si è spostata, all'altezza dell'arco Trentasalme, sul lato sinistro della strada andando a impattare contro un albero di ulivo per poi ribaltarsi.