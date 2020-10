Trapani, operazione antidroga dei carabinieri. Arrestati cinque spacciatori

30/10/2020 13:56:00

Sono cinque i trapanesi finiti in manette per detenzione e spaccio di droga, a seguito di un'operazione dei carabinieri di Trapani e Erice. Tre delle persone arrestate fanno parte dello stesso nucleo familiare, avevano in casa oltre 400 grammi di droga e 4 piantine.

I Carabinieri delle Stazioni di Erice e di Trapani-Borgo Annunziata, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno fermato

Anna Maria Gerardi, trapanese di 53 anni, Angela Catya Augugliaro di 31 anni, e Aldo Sciarrone di 21 anni, tutti con precedenti di polizia. I militari che hanno eseguito la perquisizione della loro abitazione hanno trovato 400 grammi di marijuana non ancora confezionata, 16 grammi di hashish suddivisa in 26 dosi, 4 piantine di marijuana e 1 bilancino di precisione.

I militari dell’Arma hanno arrestato anche Manuel Guarnotta trapanese, di 20 anni sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché trovato in possesso di 1,758 Kg di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della sostanza illecita, e Salvatore Gramamatico, trapanese di 18 anni, trovato con 10 grammi di hashish del peso complessivo di 5,36 grmmi, oltre alla somma contante di euro 90,00 da ritenersi provento o profitto dell’attività illecita.

Espletate le formalità procedurali, Guarnotta Manuel è stato associato alla casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani mentre i restanti arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Nella giornata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria, ha convalidato gli arresti operati dai Carabinieri applicando, nel contempo, diverse misure cautelari.