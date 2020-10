Pallamano, il Gruppo Arena sponsor della Serie B maschile in Sicilia

31/10/2020 02:25:00

Firmato la scorsa settimana l’accordo tra la FIGH comitato regionale e l’azienda leader della grande distribuzione organizzata, Gruppo Arena.



Da sempre promotore di eventi in Sicilia, il Gruppo Arena ha deciso di sostenere il Campionato di serie B maschile di pallamano siciliano per la stagione 2020/2021.

Il Gruppo, fondato dai Fratelli Arena oltre 40 anni fa, vanta, oggi, una fitta rete di oltre 180 punti vendita ad insegna “Decò”.

La Figh Sicilia si ritiene soddisfatta di questa partnership credendo fermamente nell’ impegno e nel sostegno degli imprenditori siciliani affinché la pallamano diventi una delle discipline più importanti dell’isola.

“Onorati di questa collaborazione, da subito con il Gruppo Arena siamo riusciti a creare un’intesa che sicuramente porterà grandi soddisfazioni sia a noi che al Gruppo stesso. Avere dalla parte dello sport un colosso come il Gruppo Arena ci riempie di orgoglio e siamo sicuri di creare grandi progetti” queste le parole del Presidente della FIGH Sicilia, Sandro Pagaria.

Il Gruppo Arena è felice di sostenere il Campionato di serie B siciliano per la stagione 2020/2021, perché “La pallamano è sinonimo di passione, impegno, energia e spirito di squadra e supportare il talento di tanti ragazzi siciliani riempie l’azienda enormemente di orgoglio”.

Il Campionato di Serie B Decò inizierà il prossimo 7 novembre e le partite saranno trasmesse, una a settimana, in streaming sulla pagina Facebook della Figh Sicilia e su Tele Tris al canale 172 del digitale terrestre.

Grazie ai media partner Telesud (canale 118) e Globus Television (canale 819), presenti sul digitale terrestre e a copertura regionale, è possibile seguire la partita, anche, in differita.