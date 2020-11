Cadavere ritrovato sugli scogli a Pantelleria

01/11/2020 07:38:00

Un cadavere è stato ritrovato, ieri mattina, sugli scogli di Pantelleria.

Il ritrovamento è avvenuto a Khattibuale, da parte di due ragazze, che erano giunte sul posto per godersi la bella giornata di sole. E invece hanno fatto il macabro ritrovamento.

Avvisate le forze dell'ordine, il cadavere è stato recuperato e portato nel cimitero di Kamma.

Da una prima analisi, si tratta di un uomo giovane. Di più non è dato sapere, dato che il cadavere era in mare da qualche giorno ed è stato impossibile identificarlo.

Certo è che sull'isola non ci sono denunce di scomparsa, quindi è probabile pensare, anche per i vestiti pesanti che aveva addosso, che si tratti di un migrante, morto in un naufragio.