Marsala, diffondevano foto di ragazze sul web: 3 indagati per revenge porn

02/11/2020 08:43:00

Tre persone sono indagate per "revenge porn" e altri reati ai danni di almeno 6 giovani donne a Marsala e Petrosino. I tre, tra i 30 ed i 36 anni, avrebbero ricevuto e divulgato fotografie delle vittime (ex fidanzate o semplici conoscenti) anche ritratte prive di abiti, pubblicandole senza il loro consenso su un sito pornografico e in chat dedicate allo scambio di materiale sessualmente esplicito.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia delle vittime, avvisate da un ragazzo di Marsala il quale, dopo un servizio televisivo, aveva verificato la presenza su un sito pornografico di fotografie di giovani donne del luogo e le aveva avvisate.

Dopo gli approfondimenti investigativi e degli accertamenti informatici eseguiti dalla polizia postale, la procura di Marsala ha disposto le perquisizione. L'analisi dell'ingente materiale sequestrato - smartphone, computer, tablet e altri dispositivi informatici - potrebbe consentire di individuare ulteriori vittime.

Il revenge porn è la diffusione sul web di immagini o video privati a sfondo sessuale a scopi vendicativi e senza il consenso della persona ritratta.

Il fenomeno, purtroppo, ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni anche in Italia dove gli episodi di vendetta pornografica hanno talvolta assunto contorni drammatici, risolvendosi nella morte delle vittime, esasperate dalla situazione creatasi a seguito della diffusione dei proprio video o scatti privati.