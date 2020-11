 L’Interact Club Trapani accetta la sfida. Un torneo di Fifa 21 per combattere la Polio

02/11/2020 18:00:00

Nei giorni 22-23-24 e 25 in occasione della giornata Mondiale della Polio, i giovani dell’Interact Club Trapani sotto la guida del giovanissimo presidente Vito Giglio hanno organizzato un torneo di beneficenza video-ludico su Fifa 21, noto e iconico gioco di calcio che da anni appassiona grandi e piccini.

Le somme raccolte tramite le quote d’iscrizione al torneo sono state devolute al programma del Rotary Interational Polio Plus,il programma del Rotary che lotta da anni contro la Poliomelite. La poliomielite, o polio, è una malattia che provoca paralisi e può essere fatale, che tuttora minaccia i bambini di alcune parti del mondo. Il poliovirus invade il sistema nervoso e può causare paralisi totale nel giro di qualche ora. Può colpire a qualsiasi età ma le sue vittime sono soprattutto i bambini di età inferiore ai cinque anni. La polio può essere prevenuta mediante vaccini ma non è curabile. Contrariamente alla maggior parte delle malattie, la polio può essere eradicata.

Il torneo data la situazione pandemica in corso si è svolto totalmente online, hanno partecipato al torneo 24 ragazzi che si sono sfidati in una prima fase a gironi e poi ad eliminazione diretta, in palio 4.600 Fut Points ovvero crediti spendibili in gioco. I ragazzi dell’Interact di Trapani hanno pienamente centrato l’obiettivo dell’Interact: servire divertendo. Ecco la sfida di ogni interactiano: unire l’utile e il dilettevole e così facendo cambiare il mondo... o almeno provarci.

Giuseppe Culmone