"Leopardi e il suo mondo". Prossima la pubblicazione di un'importante biografia del poeta

03/11/2020 14:15:00

Due docenti di Matematica, Fisica e Informatica, già in pensione, residenti a Sciacca, hanno concluso e presto pubblicheranno un lavoro di grande pregio per l’accurata ricerca documentaria e la rarità delle testimonianze raccolte. Si tratta di Stefano Certa, di origini castelvetranesi, e della moglie Angela Marchica, autori peraltro di due precedenti pubblicazioni, “La patente Europea del Computer” e “Word Advanced 2013”.

Il loro interesse sempre vivo per la letteratura si è concretizzato nella biografia di uno dei più grandi poeti italiani, dopo la consultazione seria e puntigliosa di numerosi lavori precedentemente editi e tantissimi siti web. La loro attenzione si è rivolta non solo alle questioni letterarie e alle dispute ancora in corso circa l’interpretazione di alcuni personaggi poetici rievocati dalle liriche leopardiane, ma si è indirizzata soprattutto a scoprire l’essenza dell’uomo, attraverso la rete delle relazioni familiari ed amicali, come attesta significativamente il titolo scelto, “Leopardi e il suo mondo”.

Stefano ed Angela non si sono fermati neanche davanti alle lungaggini burocratiche che ad altri hanno impedito di andare fino in fondo. Con ostinazione hanno scritto al Ministero dei Beni Culturali ricevendo l’autorizzazione alla consultazione e alla pubblicazione nel loro volume di alcuni documenti relativi alla morte di Leopardi. Senza mai desistere, hanno ottenuto ancora di fotografare e pubblicare preziosi documenti nella competenza dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Napoli. Altri documenti sono stati fotografati a Napoli nella Chiesa di Fonseca e alla Biblioteca Nazionale. Preziosa infine è stata per loro la collaborazione dell'Archivio di Stato di Bologna e del Comune di Recanati.

Per la prima volta sarà perciò possibile consultare e visionare una serie di atti, scritture, certificati che diversamente non sarebbero nella nostra disponibilità, fra l’altro anche alcune testimonianze dell’amico Ranieri, la cui attendibilità è stata più volte messa in dubbio da diversi studiosi. La biografia, con le sue 700 pagine circa, è sicuramente un grande repertorio di notizie e un’importante e suggestiva raccolta di foto inedite.

Ma non è tutto. I signori Certa e Marchica, nello spirito di ex docenti e pertanto sensibili ai processi educativi e didattici, hanno voluto sondare l’impatto emotivo delle loro pagine sugli studenti, ottenendo l’autorizzazione necessaria da parte di diversi dirigenti scolastici, fra i quali la dirigente scolastica del polo liceale di Castelvetrano IISS Cipolla-Pantaleo-Gentile, la dott.ssa Gaetana Maria Barresi. Alunni delle classi quinte del Liceo Classico “G. Pantaleo”, del Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” e del Liceo Linguistico “G. Gentile” di Castelvetrano, coordinati dalla prof.ssa Ina Venezia, hanno pertanto potuto leggere in anteprima le bozze di alcuni capitoli della biografia, commentandole sinteticamente, attraverso una spontanea riflessione.

Nel capitolo “Leopardi e gli intellettuali siciliani” si potrà leggere anche un riferimento a Giovanni Gentile, illustre personaggio politico e uomo di cultura castelvetranese.